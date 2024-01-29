Агрокомпанії позбавлятимуть верифікації за порушення правил експорту до п'яти країн ЄС

reuters

За порушення правил експорту агропродукції до деяких країн ЄС українських підприємців на 6 місяців позбавлятимуть верифікації.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства та продовольства Болгарії Кирилом Ватєвим.

За словами Сольського, уряд схвалив постанову, згідно з якою удосконалюються правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням.

"Відтепер підприємство може бути виключене із переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн.

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Наприклад, якщо, згідно з документами, соняшник їхав до Греції, але був проданий у Болгарії, то підприємець буде виключений з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу. І повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб’єктів зможе не раніше ніж через шість місяців після виключення", - пояснили в Мінагрополітики.

Зазначається, що болгарський міністр підтримав це рішення. За його словами, воно сприятиме ефективній співпраці між країнами.

Міністри домовилися й надалі ретельно відстежувати ситуацію, щоб всі перевізники чітко дотримувалися правил та контролювати переміщення сільськогосподарські продукції до Болгарії.

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Економічна правда