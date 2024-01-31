В Україні почали готувати реєстр виробників технічної коноплі

фото: мінагрополітики

Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Про це заявив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

Зазначається, що міністерство напрацьовує нормативні документи згідно із законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Наразі закон перебуває на підписі у президента.

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"Разом з тим, за словами Висоцького, Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - зазначив Висоцький.

За його словами, проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

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Він додав, що закон про обіг технічних конопель - поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

Нагадаємо:

21 грудня 2023 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

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Економічна правда