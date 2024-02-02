ВВП України цьогоріч зросте лише на 3,6% - НБУ

Національний банк очікує, що цьогоріч зростання економіки сповільниться до 3,6%, однак надалі знову пришвидшиться.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Завдяки вищим, ніж очікувалося, врожаям пізніх культур, а також більшій адаптивності населення та бізнесу до кризових умов НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у 2023 році з 4,9% до 5,7%. Вагомим чинником була і м'яка фіскальна політика, яка сприяла пожвавленню споживчого та інвестиційного попиту", - зазначає Нацбанк.

Цьогоріч реальний ВВП надалі зростатиме, але повільнішими темпами (3,6%).

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Відновлення підтримуватимуть м'яка фіскальна політика, подальше пожвавлення внутрішнього попиту, а також розширення логістичних потужностей.

Водночас все ще високі безпекові ризики та масштабність втрат і руйнувань обмежуватимуть економічне зростання.

Крім цього, стримуючий вплив матиме й імовірне скорочення врожаїв після минулорічних рекордів урожайності.

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"У 2025–2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 5,8% та 4,5% відповідно. Зниження безпекових ризиків зумовить загальне поліпшення очікувань, дасть змогу оптимізувати логістику та налагодити виробничі процеси", - очікують в регуляторі.

Також зберігатиметься стимулюючий вплив фіскальної політики. Однак наслідки війни, зокрема значні руйнування та диспропорції на ринку праці, стримуватимуть економічне відновлення.

"ВВП України наблизиться до потенційного рівня наприкінці 2025 року, проте на прогнозному горизонті не повернеться до довоєнних показників", - йдеться в релізі.

Нагадуємо:

Національний банк прогнозує, що інфляція цьогоріч помірно пришвидшиться, але вже у 2025 році буде в межах цільового діапазону.