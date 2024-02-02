В НБУ оцінили ефект від мораторію на підвищення тарифів ЖКГ та повернення податків на пальне

Повернення довоєнного рівня оподаткування пального у липні 2023 року мало прямий доданий внесок у річну зміну інфляції близько 0,7 в.п.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що складна ситуація в енергетиці зумовила підвищення тарифів на електроенергію для населення в червні.

Також з липня 2023 року було повернуто оподаткування пального, що діяло до великої війни.

Реклама:

"Це мало прямий додатний внесок у річну зміну ІСЦ у 2023 році (близько 0.7 в. п.)", - констатують в регуляторі.

Також вагомим проінфляційним чинником було підвищення акцизів на тютюнову продукцію з метою їх поступового приведення до європейських рівнів.

Попри значне зниження у 2023 році, світові ціни на природний газ залишалися значно вищими, ніж враховано в тарифах на низку послуг ЖКГ для населення (природний газ, опалення та гарячу воду).

Реклама:

У Нацбанку також підрахували, що у разі, якби тарифи в Україні підвищили до ринково обґрунтованого рівня, то це призвело б до підвищення інфляції майже вдвічі - на 4 процентних пункти (або до 9,1% за підсумками 2023 року). Однак такого підвищення інфляції вдалося уникнути, оскільки уряд "заморозив" тарифи для населення.

Нагадуємо:

Національний банк прогнозує, що інфляція цьогоріч помірно пришвидшиться, але вже у 2025 році буде в межах цільового діапазону.