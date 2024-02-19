"Нафтогаз" домовився з японськими компаніями щодо модернізації ТЕЦ

Група "Нафтогаз" уклала меморандуми з двома японськими компаніями щодо модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту у сфері вітрової енергії.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Відповідний меморандум "Нафтогаз" підписав під час Конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо.

"Японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії. SC також сприятиме залученню фінансування від японських державних фінансових установ", – йдеться в повідомленні.

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За словами глави Групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова. ТЕЦ в Україні та особливо ті, що були передані Нафтогазу, будувались давно й мають вкрай застарілу матеріальну базу.

Крім того, встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт передбачено другим меморандумом, який "Нафтогаз" підписав з японською компанією Komaihaltec.

Турбіни мають бути встановлені на одному з об’єктів Групи.

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Нагадаємо:

У 2023 році українські фахівці на 20% покращили результати видобутку газу з "відремонтованих" свердловин у порівнянні з довоєнним 2021-м. Це рекордний показник за останні 4 роки.

За січень 2024 року Група "Нафтогаз" сплатила 6,1 млрд грн податків - до держбюджету спрямували 5,6 млрд грн, ще 500 млн грн було спрямовано у місцеві бюджети.