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НБУ затвердив нового голову правління Sense Bank

Понеділок, 19 лютого 2024, 19:45 - Олексій Павлиш

Нацбанк затвердив головою правління націоналізованого Sense Bank Олексія Ступака, відібраного раніше наглядовою радою фінустанови на цю посаду за підсумками конкурсу.

Про це повідомляє пресслужба Sense Bank.

Зазначається, що Ступак має 21-річний досвід роботи в корпоративному банківському секторі провідних українських банків.

"Свою банківську кар’єру він розпочав у 2002 році в АТ "Правекс Банк", де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами. З 2008 року по 2019 рік він обіймав керівні посади у АТ "Креді Агріколь Банк" (Україна). Олексій має ґрунтовний досвід роботи в корпоративному сегменті української банківської системи, у тому числі у сфері трансформації бізнес процесів.

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У червні 2019 року Олексій Ступак приєднався до команди Sense Bank у якості директора з корпоративного бізнесу, і до сьогодні обіймав посаду Директора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

У грудні 2023 року, через чотири місяці після звільнення колишнього голови, наглядова рада АТ "Sense Bank" обрала головою правління Олексія Ступака.

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Економічна правда

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