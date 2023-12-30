У державному "Sense Bank" обрали голову правління

Через чотири місяці після звільнення колишнього голови, наглядова рада АТ "Sense Bank" обрала головою правління Олексія Ступака.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Sense Bank".

Як зазначається, на посаду голови правління відбувався запеклий конкурсний відбір, за результатом якого обрали Олексія Ступака, який обіймав посаду директора з корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу банку.

Відбір відбувався із залучення міжнародної рекрутингової компанії "Odgers Berndtson".

Реклама:

Олексій Ступака стане головою правління банку після погодження його кандидатури Національним банком. Колишній керівник банку, Дмитро Кузьмін був звільнений у серпні 2023 року після трьох тижнів головування.

Читайте також: Як держкомпанії пережили другий рік великої війни – підсумки 2023 року

Нагадаємо:

Реклама:

16 серпня частка держави в банківському секторі після націоналізації "Сенс Банку" зросла до 53,2% за чистими активами.

14 серпня повідомили, що керівник націоналізованого "Сенс банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.