Британський HSBC відклав продаж російського бізнесу на 2024 рік

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Британський фінансовий конгломерат HSBC очікує, що угоду з продажу його російського бізнесу закриють в першій половині 2024 року.

Про це йдеться у звіті HSBC за 3 квартал 2023 року.

Зазначається, що закриття угоди має бути схвалено російською владою. Збитки від запланованого продажу свого ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)" HSBC, як і раніше, оцінює в 300 млн дол: цей показник банк озвучив ще в лютому 2023 року.

HSBC домовилася про продаж свого російського бізнесу в липні 2022 року, покупцем стане місцевий Експобанк. Суму та інші умови угоди не уточнювали.

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Спочатку HSBC очікувала, що угоду з продажу "Ейч-ес-бі-сі Банку" закриють в першій половині 2023 року. Згодом у своєму звіті за другий квартал група зазначила, що перенесла цей термін на другу половину 2023 року.

Станом на 30 вересня, актив все ще класифікується як призначений для продажу, йдеться у звіті HSBC за третій квартал.

Нагадаємо:

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У липні 2022 року британський фінансовий конгломерат HSBC погодився продати свій російський бізнес місцевому Експобанку.

Перед цим повідомлялось, що британський фінансовий конгломерат HSBC Holdings Plc веде переговори про продаж свого російського підрозділу місцевому Експобанку.

Економічна правда