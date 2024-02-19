Компанію OpenAI оцінюють у понад 80 млрд дол після завершення угоди, що майже втричі перевищує її оцінку минулого року.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на свої джерела обізнанні в угоді.

Зазначається компанія продасть свої акції в рамках так званої тендерної пропозиції під керівництвом венчурної фірми Thrive Capital. Угода також дозволяє працівникам продати свої акції компанії і отримати готівку, замість проведення традиційного раунду фінансування.

Загалом OpenAI є одним із найдорожчих технологічних стартапів у світі після ByteDance та SpaceX.

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Ця угода є ще одним прикладом того як у Кремнієвій долині вливають гроші в декілька компаній, які спеціалізуються на генеративному ШІ. Бум фінансування почався на початку минулого року після того, як OpenAI захопив уяву громадськості випуском онлайн-чат-бота ChatGPT.

Додається, що на початку минулого року компанія погодилася на аналогічну угоду. Фірми венчурного капіталу Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz і K2 Global погодилися купити акції OpenAI на тендері, оцінивши компанію приблизно в 29 млрд доларів.

Крім того, У січні минулого року Microsoft інвестувала 10 млрд дол у OpenAI, довівши загальні інвестиції в стартап у Сан-Франциско до 13 млрд дол.

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Нагадаємо:

OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії. Тендерна пропозиція оцінює стартап у сфері штучного інтелекту у 86 млрд дол.