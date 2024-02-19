"Українське дунайське пароплавство" змінило радянські назви 23 суден

фото: УДП

"Українське Дунайське пароплавство" оголосило, що позбавилось старих радянських назв, перейменувавши 23 своїх судна.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

"При перейменуванні зробили акцент на українських містах, які мають відношення до річкового/морського транспорту та знаходяться в окупації", - написав він.

Так, нову назву отримали 23 судна УДП:

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буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");

самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";

службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");

морське суховантажне судно "Рені" ("Рени");

пасажирське судно "Тиса" ("Волга").

За словами Москаленка, першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті, оскільки процес оформлення нових документів є тривалим.

Наразі готуються документи на перейменування наступної партії суден.

Нагадаємо:

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Українське Дунайське пароплавство розпочало процес перейменування суден, назви яких пов'язані із Росією.

Економічна правда