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"Українське дунайське пароплавство" змінило радянські назви 23 суден

Понеділок, 19 лютого 2024, 17:23 - Олексій Павлиш
 
фото: УДП

"Українське Дунайське пароплавство" оголосило, що позбавилось старих радянських назв, перейменувавши 23 своїх судна.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

"При перейменуванні зробили акцент на українських містах, які мають відношення до річкового/морського транспорту та знаходяться в окупації", - написав він.

Так, нову назву отримали 23 судна УДП:

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  • буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");
  • самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";
  • службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");
  • морське суховантажне судно "Рені" ("Рени");
  • пасажирське судно "Тиса" ("Волга").

За словами Москаленка, першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті, оскільки процес оформлення нових документів є тривалим.

Наразі готуються документи на перейменування наступної партії суден.

Нагадаємо:

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Українське Дунайське пароплавство розпочало процес перейменування суден, назви яких пов'язані із Росією.

Економічна правда

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