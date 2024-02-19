"Українське дунайське пароплавство" змінило радянські назви 23 суден
Понеділок, 19 лютого 2024, 17:23 -
"Українське Дунайське пароплавство" оголосило, що позбавилось старих радянських назв, перейменувавши 23 своїх судна.
Про це повідомив у Facebook генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.
"При перейменуванні зробили акцент на українських містах, які мають відношення до річкового/морського транспорту та знаходяться в окупації", - написав він.
Так, нову назву отримали 23 судна УДП:
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- буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");
- самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";
- службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");
- морське суховантажне судно "Рені" ("Рени");
- пасажирське судно "Тиса" ("Волга").
За словами Москаленка, першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті, оскільки процес оформлення нових документів є тривалим.
Наразі готуються документи на перейменування наступної партії суден.
Нагадаємо:
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Українське Дунайське пароплавство розпочало процес перейменування суден, назви яких пов'язані із Росією.
Економічна правда
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