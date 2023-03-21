"Дерусифікація" флоту: Дунайське пароплавство перейменувало перші 12 суден

Українське Дунайське пароплавство погодило перейменування перших 12 суден, назви яких пов'язані із Росією.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

"Вчора вперше до пароплавства від Морської адміністрації надійшли свідоцтва про право власності та свідоцтва про право плавання під прапором України (судновий патент) з новими назвами суден", - йдеться у повідомленні.

За словами Москаленка, процес перейменування ініціювали ще минулого року.

"Пакети документів по всіх суднах УДП давно підготовлені. Але процедура перейменування досить тривала. Окрім оформлення вже зазначених вище документів потрібно ще отримати мірильне свідоцтво від Регістру судноплавства України, свідоцтво про мінімальний склад екіпажу від профільного Міністерства, здійснити перепрограмування РЛС, нанести нові назв на корпус із замовленням трафаретів.

Це мінімум декілька тижнів. Тому вирішили проводити зміну назв поетапно під час виконання міжрейсових ремонтних робіт, щоб не допускати простоїв флоту", - пояснив він.

Москаленко також пояснив принцип обрання нових назв перших 12 суден.

"Назви на честь капітанів та механіків Дунайського пароплавства збережено, але вони дерусифіковані, і відповідають українському правопису. Судна з іменами російських міст названі на честь українських міст, пов’язаних з судноплавством.

Буксир "Загорськ", де працював Валерій Кидик, як ми і пропонували, названий на честь нашого загиблого воїна", - додав Москаленко.

Нижче - повний список перших перейменованих суден:

буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті"(Поти).

самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков";

службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");

морське суховантажне судно "Рені" (Рени).

Нагадаємо:

Українське Дунайське пароплавство розпочало процес перейменування суден, назви яких пов'язані із Росією.

Економічна правда