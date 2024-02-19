Торік кредити в українських банках подешевшали - НБУ

Ринкові ставки за гривневими кредитами впродовж четвертого кварталу 2023 року знизилися ще на 1 в. п. – до 17,7% річних.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

Загалом за 2023 рік здешевлення кредитів становило 2,3 відсоткових пункта.

Також у регуляторі зазначили, що в IV кварталі найпомітніше знижувалися ставки за кредитами МСП.

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Також подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізичним особам: у Нацбанку відзначили зниження вартості за новими угодами на 2,5 в. п. за рік та на 1,1 в. п. упродовж ІV кварталу – до 27.3% річних.

Нагадуємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.

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Економічна правда