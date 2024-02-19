Російський "Тінькофф банк" почне працювати в окупованому Криму

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Російський "Тінькофф банк" почне працювати в окупованому РФ Криму: з 20 лютого кредитна організація доставлятиме дебетові та кредитні картки в Сімферополь і Севастополь.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на службу підтримки банку.

У липні 2023 року "Тінькофф банк" потрапив під блокуючі санкції США і Канади, у лютому того самого року його занесли до санкційних списків ЄС, у травні - Великої Британії.

ЄС пояснює санкції тим, що банк працює у секторі, який забезпечує "істотний дохід" російській державі, а також значущою роллю в російській економіці.

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В окупованому Росією Криму працює сім російських банків: "Сбербанк", "Промсвязьбанк", "Російський національний комерційний банк" ("РНКБ"), АБ "Россия", Генбанк, Індустріальний ощадний банк, Чорноморський банк розвитку і реконструкції (ЧБРР).

Нагадаємо:

У квітні 2022 року "Інтеррос" Володимира Потаніна купив у сім'ї Олега Тінькова 35% групи "Тінькофф" (TCS Group), якій належать "Тінькофф банк" і "Тінькофф Страхування".

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Засновник і в минулому власник міноритарної частки в банку "Тінькофф" Олег Тіньков заявив, що його змусили продати актив за безцінь через критику влади в Instagram.

Економічна правда