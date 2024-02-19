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ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters

Понеділок, 19 лютого 2024, 14:44 - Економічна правда
 
Getty Images

Європейська комісія відкрила справу проти TikTok компанії ByteDance задля перевірки відповідності додатка Закону про цифрові послуги.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документацію, яка є в розпорядженні редакції.

"Захист неповнолітніх є головним пріоритетом правозастосування для DSA. Як платформа, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, TikTok повинна повністю відповідати вимогам DSA і має відігравати особливу роль у захисті неповнолітніх в Інтернеті", - зазначив в отриманому документі комісар ЄС Тьєррі Бретон.

У разі якщо Tik Tok буде визнано винним у порушенні правил DSA, на нього можуть бути накладені штрафи в розмірі до 6% від його глобального обороту.

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У 2023 році прибуток Tik Tok збільшився до приблизно 80 млрд дол.

Нагадаємо:

На початку лютого повідомляли, що компанії ByteDance, яка володіє TikTok, загрожують великі штрафи, оскільки Європейський Союз готує перевірку відповідно до нових правил модерації контенту через побоювання щодо ризиків для неповнолітніх.

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