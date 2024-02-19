Залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі - УЗ

Пасажирські та вантажні поїзди на кордоні з Польщею наразі курсують без ускладнень.

Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила на своїй сторінці в Telegram.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вони співпрацюють з прикордонниками, посольством України в Польщі та Міністерствами розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерством закордонних справ у контексті блокування кордону польськими фермерами.

Вчора, 18 лютого польські фермери заблокували рух пасажирського поїзда Київ-Хелм, в якому було 260 пасажирів, більшість з яких - жінки та діти. Після втручання польської поліції та залізничників, рух було відновлено.

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Нагадаємо:

Сьогодні, 19 лютого віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой через блокаду польськими протестувальниками, зокрема, пасажирського транспорту.

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