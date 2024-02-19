Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива.

Про це повідомив глава українського уряду.

За словами Шмигаля, уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі, для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво".

Також Шмигаль під час Конференції з економічного розвитку та відбудови розповів про основні сфери, в які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз:

Реклама:

Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можна реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та "food production".

Інфраструктура. Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

Реклама:

Автомобілебудування. Прем’єр запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.

Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

"Запрошуємо японський бізнес стати частиною "українського економічного дива". Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо:

Японія виділить 15,8 млрд єн (106 млн дол) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.







