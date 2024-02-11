Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку України
Японія виділить 15,8 млрд єн (106 млн дол) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.
Про це повідомляє Kyodo news.
Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінуванні.
Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни і підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню.
У січні Японія оголосив про внесок у розмірі 37 млн дол до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків.
При цьому, Японія не може надавати пряму військову допомогу, через обмеження згідно з конституцією.
Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та промисловість, інформаційні технології, а також вдосконалення управління та антикорупційні заходи, повідомляють джерела Kyodo news.
Очікується, що Японія і Україна також підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.
Нагадаємо:
Надана Японією фінансова допомога Україні перевищила 4,5 мільярда доларів - Японія посідає 4 місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки.