Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку України

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Японія виділить 15,8 млрд єн (106 млн дол) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.

Про це повідомляє Kyodo news.

Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінуванні.

Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни і підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню.

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У січні Японія оголосив про внесок у розмірі 37 млн дол до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків.

При цьому, Японія не може надавати пряму військову допомогу, через обмеження згідно з конституцією.

Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та промисловість, інформаційні технології, а також вдосконалення управління та антикорупційні заходи, повідомляють джерела Kyodo news.

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Очікується, що Японія і Україна також підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Нагадаємо:

Надана Японією фінансова допомога Україні перевищила 4,5 мільярда доларів - Японія посідає 4 місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки.