ШІ навчатимуть на контенті Reddit - Bloomberg

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Соціальна мережа Reddit уклала угоду з неназваною ШІ-компанією на 60 млн дол, що дозволяє компанії тренувати свої моделі штучного інтелекту на контенті соцмережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сума контракту складає 60 млн дол.

За словами людей, знайомих з цим питанням, торік дохід Reddit перевищив 800 мільйонів доларів, що приблизно на 20% більше, ніж у 2022 році. Можливість отримати прибуток від хвилі ШІ, що охопила корпоративний світ, може допомогти Reddit використати ентузіазм інвесторів щодо технології.

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ШІ-компанії, яким потрібні дані для навчання своїх програм, укладають угоди про ліцензування даних з контент-провайдерами, які прагнуть отримати нові джерела доходу.

До прикладу, OpenAI, що стоїть за інструментом генерації тексту ChatGPT, також веде переговори з видавцями, включаючи CNN, Fox Corp. і Time, про ліцензування їхніх робіт, щоб надавати своїм ШІ-ботам дані, які зроблять їхні результати більш точними, релевантними та актуальними.

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Компанія OpenAI 15 лютого представила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових запитів користувачів.