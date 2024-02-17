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ЄБРР та Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС

Субота, 17 лютого 2024, 15:35 - Економічна правда

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 100 млн євро кредиту для фінансування відновлення українських гідроелектростанцій, які зазнали руйнувань та пошкоджень через війну, ще 100 мільйонів надасть Італія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Фінансування відбуватиметься у вигляді позики. Відповідну кредитну угоду було підписано 17 лютого між ЄБРР  та ПрАТ "Укргідроенерго".

Зазначають, що згідно з угодою, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності ПрАТ "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії.

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Нагадаємо:

Наприкінці січня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання кредиту під державну гарантію на суму до 200 млн євро для "Укргідроенерго".

Італія ЄБРР ГЕС Мінекономіки
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