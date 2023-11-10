РФ збільшила видатки у бюджеті на цей рік на понад $30 мільярдів через війну

reuters

Росія додала щонайменше 3,4 трлн рублів (37 млрд доларів) до свого бюджету на цей рік, що ще більше посилює інфляційні ризики в перегрітій економіці та підкреслює стрімке зростання витрат на війну РФ в Україні.

Про це пише Financial Times.

Згідно з останніми офіційними даними, Міністерство фінансів РФ очікує, що витрати досягнуть 32,5 трлн рублів у 2024 році, що майже на 12% більше від початково запланованих 29,06 трлн рублів.

"Додаткові витрати без одночасного зростання очікуваних доходів свідчать про те, що військова машина Путіна споживає все більше коштів, розкручуючи інфляційну спіраль, яка, за визнанням чиновників, створює макроекономічні ризики для країни.

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Зростання витрат відбувається всупереч обіцянкам президента Росії та інших посадовців, що величезний дефіцит у 1,76 трлн рублів, з яким Кремль зіткнувся в січні, є тимчасовим", - пише FT.

Натомість, за оцінками керівника відділу макроекономічного аналізу московського брокера "Фінам" Ольги Бєлєнької, бюджетні витрати Росії в жовтні зросли на 29% в річному вимірі.

"Беручи до уваги те, скільки Росія вже витратила, витрати за листопад і грудень можуть становити 7,3-8,2 трлн рублів, або близько 23-25% річних витрат", - додала Бєлєнькая.

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Без одночасного зростання доходів дефіцит бюджету Росії зросте до 3 млрд рублів, або 1,8% ВВП, порівняно з дефіцитом в "один з невеликим відсоток", який міністр фінансів РФ Антон Силуанов прогнозував минулого місяця.

"Перенесення витрат на кінець року - це стандартне прокляття російської бюджетної системи", - сказала наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко, додаючи, що цього року міністерство фінансів намагалося вирішити цю проблему, перенісши більшу частину витрат на перший квартал 2023 року.

Частина додаткового фінансування може бути використана у зв'язку з очікуваним оголошенням про те, що Путін балотуватиметься на черговий президентський термін, що, найімовірніше, продовжить його вже 23-річне правління щонайменше до 2030 року, сказала Прокопенко.

"Людям потрібно платити, щоб вони не увійшли в новий рік з порожніми кишенями", - додала вона.

Величезне збільшення витрат поглибило залежність Росії від імпорту, спричинило інфляцію і сприяло ослабленню рубля. Вони також оголили розбіжності між Міністерством фінансів РФ і Центробанком РФ, резюмує FT.

Економічна правда