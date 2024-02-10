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Приват24 не працюватиме вночі 11 лютого

Субота, 10 лютого 2024, 17:00 - Економічна правда
 

У ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24, тому сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 11 лютого 2024 року", - зазначають в пресслужбі банку.

Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.

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В "Приваті" закликають заздалегідь вирішити необхідні питання, або відкласти їх на ранковий час.

Економічна правда




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