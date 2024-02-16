Столиця повністю відновить будинки, які постраждали через ракетну атаку 7 лютого – КМДА

Фото: патрульна поліція Києва

Київ повністю відновить будинки на вулиці Заболотного, 60 та 62, які значно постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого. Відновленням займеться КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

"Вже 9 лютого, на другий день після трагедії, був готовий висновок попередньої експертизи. Виявлені дефекти можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій. Наразі необхідно провести детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проєкт відновлення будинків", – розповів Непоп.

Він додав, що міська влада проводитиме регулярні зустрічі з ініціативними групами мешканців щодо підготовки та перебігу відновлення.

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За словами заступника голови КМДА, загалом під час ракетної атаки 7 лютого в Голосіївському районі пошкодження отримав 31 будинок. Загальна площа пошкоджених віконних і балконних конструкцій – орієнтовно 3000 кв. м.

Власники помешкань у будинках, які не зазнали конструктивного ушкодження, можуть отримати компенсацію на суму до 350 тисяч гривень від держави.

Для цього потрібно:

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подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі "Дія";

відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок "єВідновлення";

подати заявку на виплату через "Дія", яку розгляне спеціальна комісія.

дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкоджене майно;

дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;

отримати гроші на картку;

подати звіт про використані кошти.

Отримані на спеціальну карту кошти можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення".

Витратити кошти треба протягом 12 місяців після їхнього отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету.

Якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її буде розділено на дві частини. Під час першої виплати власники житла отримають 70% суми, решту – під час другої.

Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку "Дія".

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки 7 лютого уламки ракети в Києві пошкодили дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі була без електроенергії.