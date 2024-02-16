Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:24 -
Міністерство цифрової трансформації запускає освітній застосунок "Мрія" – уряд ухвалив відповідну постанову.
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
"Мрія – цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям – розвивати освітній процес, а батькам – контролювати його", – наголосили у відомстві.
Які функції будуть в освітньому застосунку:
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- інформація про навчання та успішність учнів;
- можливості для розвитку;
- Мрія ID – учнівський, але у смартфоні;
- навчальні матеріали.
Нагадаємо:
У початку 2024 року Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".
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