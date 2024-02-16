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Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"

П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:24 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запускає освітній застосунок "Мрія" – уряд ухвалив відповідну постанову. 

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри. 

"Мрія – цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям – розвивати освітній процес, а батькам – контролювати його", – наголосили у відомстві. 

Які функції будуть в освітньому застосунку: 

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  • інформація про навчання та успішність учнів; 
  • можливості для розвитку;
  • Мрія ID – учнівський, але у смартфоні;
  • навчальні матеріали. 

Нагадаємо: 

У початку 2024 року Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".

Мінцифри уряд
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