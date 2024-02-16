Постачання російського дизпального до інших країн впало на третину

Обсяги постачання російських газойлів і дизпалива (ДП) до портів інших країн за тиждень з 5 по 11 лютого впали на третину відносно попереднього тижня і становили 704 тисячі тонн.

Про це повідомляє enkorr з посилання на дані Консалтингової групи "А-95".

Основними імпортерами російських газойлів і ДП стали Туреччина (328 тисяч тонн), Бразилія (134 тисячі тонн) та Єгипет (76 тисячі тонн), що в сумі складає 72% від загального обсягу постачань.

Минулого тижня обсяги постачання російського дизпального і газойлю в турецькі порти зросли з 277 тис тонн до 328 тис тонн.

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Постачання російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня впали втричі й становили 134 тисячі тонн. Усі вантажі були відправлені з балтійських портів.

Нагадаємо:

За тиждень з 29 січня по 4 лютого обсяги постачання російських газойлів та дизпалива (ДП) до портів інших країн зросли на 9% порівняно з попереднім тижнем, сягнувши 1,05 млн тонн.

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Економічна правда