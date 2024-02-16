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В УЗ попередили про можливі затримки поїздів до та з Перемишля

П'ятниця, 16 лютого 2024, 16:04 - Анастасія Жарикова

Українські поїзди, які прямують до та з Перемишля можуть мати затримки та зміни в розкладі через пошкодженням контактної мережі у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд №73 Харків - Перемишль прямуватиме до станції Медика, звідки пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля. 

В зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами для пересадки до своїх вагонів. 

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Посадка в автобуси буде здійснюватись по квитках на поїзд. 

Також в УЗ додали, що пошкодження мережі також вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби. 

"Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня", - резюмували в компанії.

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Нагадуємо:

"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткового поїзда з Харкова до Ворохти - відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом і низкою популярних гірських станцій.

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