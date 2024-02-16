В УЗ попередили про можливі затримки поїздів до та з Перемишля
Українські поїзди, які прямують до та з Перемишля можуть мати затримки та зміни в розкладі через пошкодженням контактної мережі у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Поїзд №73 Харків - Перемишль прямуватиме до станції Медика, звідки пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля.
В зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами для пересадки до своїх вагонів.
Посадка в автобуси буде здійснюватись по квитках на поїзд.
Також в УЗ додали, що пошкодження мережі також вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби.
"Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня", - резюмували в компанії.
Нагадуємо:
"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткового поїзда з Харкова до Ворохти - відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом і низкою популярних гірських станцій.