УЗ призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти: графік руху

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"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткового поїзда з Харкова до Ворохти - відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом і низкою популярних гірських станцій.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

У перший рейс поїзд відправиться 23 лютого з Харкова та 24 лютого - з Ворохти, курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс, додали в компанії.

Поїзд №201/202 Харків - Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татарів-Буковель 13:50 - 13:55, прибуття до Ворохти о 14:09.

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У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Івано-Франківськ 18:25 - 19:49, прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня.

При цьому зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.

"Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту - поїзд 295/296 поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

Економічна правда