Росіяни вдруге за добу обстріляли ТЕС ДТЕК
П'ятниця, 16 лютого 2024, 15:16 -
Російські війська вдруге за добу 16 лютого атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовій області.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Теплоелектростанція ДТЕК атакована вдруге за добу. Сьогодні вдень ворог знов наніс удар по прифронтовій ТЕС. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкодено обладнання станції. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
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У ДТЕК зазначили, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції компанії були обстріляні ворогом близько 40 разів.
Нагадуємо:
Зранку повідомлялось, що 16 лютого Росія атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала численних атак ворога і раніше.
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