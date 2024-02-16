Росіяни вдруге за добу обстріляли ТЕС ДТЕК

Російські війська вдруге за добу 16 лютого атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Теплоелектростанція ДТЕК атакована вдруге за добу. Сьогодні вдень ворог знов наніс удар по прифронтовій ТЕС. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкодено обладнання станції. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

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У ДТЕК зазначили, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції компанії були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Нагадуємо:

Зранку повідомлялось, що 16 лютого Росія атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала численних атак ворога і раніше.

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