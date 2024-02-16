Одним з минулорічних трендів в Україні стало відбілювання зарплат - нардеп

У 2023 році "відбілювання" заробітних плат в Україні стало одним з трендів - кількість роботодавців, які відмовляються від виплат зарплат у конвертах зростає.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Примітно, що бізнес це робить самостійно на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Дуже важливою є і розʼяснювальна робота ДПС з бізнесом щодо цього питання", - констатує депутат.

Так, у І кварталі минулого року 31,6 тисяч суб’єктів господарювання нарахували та сплатили ПДФО та єдиний соціальний внесок з зарплат менших, ніж середні заробітні плати по регіону.

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Вже у червні-жовтні 2023 року 19,6 тисяч суб’єктів господарювання підвищили зарплату, а 3 тисячі субʼєктів господарювання підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону.

У свою чергу це дало змогу додатково отримати 2,3 мільярда гривень ПДФО.

Також Гетманцев зазначає, що тренд на відбілення зарплат залишається висхідним.

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Нагадуємо:

В Україні перебувають близько 950 тисяч чоловіків, про яких державі не відомо нічого, крім ІПН. Вони не працюють, не платять податків, не служать у війську, тобто перебувають у тіні.