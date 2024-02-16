Курс рубля різко впав на фоні новини про смерть Навального
П'ятниця, 16 лютого 2024, 14:14 -
ЗМІ повідомляють про різке підвищення ціни долара та євро у Росії, після новини про смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального.
Про це свідчать дані Московської фондової біржі.
На 14:10 16 лютого ціна долара становить 92,8 рублів, ціна євро - 99,6 рубля.
Російське видання Lenta.ru повідомляє, що після незначного коригування обидві валюти продовжують перебування в районі пікових рівнів, демонструючи максимуми з початку грудня минулого року.
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Минулого тижня долар підіймався до 93,5 рубля, однак, як зазначають учасники торгів, це була поодинока помилка під час проведення операцій, яку одразу було скориговано.
Нагадаємо:
14 лютого Московська фондова біржа вдруге за тиждень призупиняла свою роботу через апаратні проблеми.
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