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Курс рубля різко впав на фоні новини про смерть Навального

П'ятниця, 16 лютого 2024, 14:14 - Економічна правда
Курс долара на московській біржі
Курс долара на Московській біржі

ЗМІ повідомляють про різке підвищення ціни долара та євро у Росії, після новини про смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це свідчать дані Московської фондової біржі.

На 14:10 16 лютого ціна долара становить 92,8 рублів, ціна євро - 99,6 рубля.

Російське видання Lenta.ru повідомляє, що після незначного коригування обидві валюти продовжують перебування в районі пікових рівнів, демонструючи максимуми з початку грудня минулого року. 

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Минулого тижня долар підіймався до 93,5 рубля, однак, як зазначають учасники торгів, це була поодинока помилка під час проведення операцій, яку одразу було скориговано.

Нагадаємо:

14 лютого Московська фондова біржа вдруге за тиждень призупиняла свою роботу через апаратні проблеми.

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