Google запустить кампанію проти дезінформації перед виборами в ЄС - Reuters

Google готується запустити кампанію боротьби з дезінформацією в п’яти країнах Європейського Союзу напередодні парламентських виборів у блоці та нових жорсткіших правил боротьби з онлайн-контентом.

Про це Reuters повідомили в компанії.

У червні громадяни ЄС обиратимуть новий Європейський парламент для ухвалення політики та законів у регіоні, і законодавці побоюються, що поширення дезінформації в Інтернеті може вплинути на виборців.

Франція, Польща та Німеччина вже звинуватили Росію у створенні продуманої мережі веб-сайтів для поширення проросійської пропаганди.

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Європейський закон про цифрові послуги, який набуває чинності цього тижня, вимагатиме від дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

З цієї весни внутрішній підрозділ Google Jigsaw, який займається боротьбою із загрозами суспільству, запускатиме серію анімованих оголошень на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п’яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

Спираючись на попередні кампанії, які компанія протестувала в Німеччині та Центральній Європі, Jigsaw сказав, що новий проект є можливістю охопити громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах.

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У рекламі будуть використані так звані методи "prebunking", розроблені в партнерстві з дослідниками з Кембриджського та Брістольського університетів, спрямовані на те, щоб допомогти глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж зустріти його.

Глядачам, які дивляться рекламу на YouTube, буде запропоновано заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.

"Предбанкінг — це єдина техніка, принаймні яку я бачив, яка однаково ефективно працює в усьому політичному спектрі", — сказала керівник відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг.

Інші заходи контролю над дезінформацією, такі як перевірка фактів, можуть посилити поляризацію, оскільки вони застосовуються після того, як інформація вже поширилася.

Минулого місяця розслідування, проведене Службою зовнішніх дій Європейського Союзу (EEAS), виявило 750 випадків навмисного поширення неправдивої інформації іноземними акторами, багато з яких висловлювали підтримку вторгнення Росії в Україну.

Реклама Jigsaw буде перекладена всіма 24 офіційними мовами ЄС. Кампанія триватиме принаймні один місяць з можливістю її продовження залежно від охоплення та ефективності.

Очікується, що результати кампанії, включаючи відповіді на опитування та кількість охоплених людей, будуть опубліковані влітку 2024 року.

Нагадуємо:

Провідні компанії в галузі штучного інтелекту (ШІ) планують підписати угоду, щоб виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі.