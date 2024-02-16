Канада зняла санкції з чотирьох росіян, зокрема, ексдружини Фрідмана

Уряд Канади зняв санкції з чотирьох осіб, серед яких ексдружина російськго мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман.

Відповідне рішення регулювальних органів опублікували у газеті Canada Gazette, передає liga.net.

Причиною виключення зі списку вказується, що Айзіман, яка потрапила під санкції Канади у травні 2022 року, більше не відповідає критеріям запровадження обмежень.

За даними Politico, канадські санкції також знято з колишніх заступників голови правління "Сбербанку" Олександри Буріко та Сергія Мальцева та члена Ради директорів "Газпрому" Олександра Душка. Усі троє потрапили під санкції Канади разом із Айзіман.

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Торік Айзіман було виключено зі списку санкцій ЄС. Однак жінка продовжує перебувати під санкціями України, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадуємо:

Канада скасувала санкції проти засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group, російського мільярдера Олега Бойка.

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