Канада зняла санкції з чотирьох росіян, зокрема, ексдружини Фрідмана
Уряд Канади зняв санкції з чотирьох осіб, серед яких ексдружина російськго мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман.
Відповідне рішення регулювальних органів опублікували у газеті Canada Gazette, передає liga.net.
Причиною виключення зі списку вказується, що Айзіман, яка потрапила під санкції Канади у травні 2022 року, більше не відповідає критеріям запровадження обмежень.
За даними Politico, канадські санкції також знято з колишніх заступників голови правління "Сбербанку" Олександри Буріко та Сергія Мальцева та члена Ради директорів "Газпрому" Олександра Душка. Усі троє потрапили під санкції Канади разом із Айзіман.
Торік Айзіман було виключено зі списку санкцій ЄС. Однак жінка продовжує перебувати під санкціями України, Швейцарії та Великої Британії.
Канада скасувала санкції проти засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group, російського мільярдера Олега Бойка.