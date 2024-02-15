Банкрутства футбольного клубу "Верес" не буде: кредитори стануть його акціонерами

фото: нк Верес

Госпсуд Рівненської області ухвалив рішення у справі про банкрутство ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес", затвердивши процедуру санації.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"План санації передбачає задоволення вимог кредиторів шляхом скасування заборгованостей та перерахування на користь частини кредиторів акцій клубу із додаткової емісії на фондовому ринку.

Заходи, що передбачені планом санації, сприятимуть зміцненню та оздоровленню клубу", - йдеться у заяві.

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Суд затвердив план санації та призначив керуючим санацією арбітражного керуючого Віктора Микитьона.

Його зобов'язали за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

Також він має щокварталу звітувати перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації.

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"8 лютого комітет кредиторів на чолі з "Базиспромбудом" погодив план санації, який передбачає прощення боргу в обмін на входження в акціонерний капітал клубу.

З цією метою "Верес" повинен буде збільшити статутний капітал шляхом додаткової емісії акцій, в які будуть переведені грошові зобов'язання "Вереса", пише liga.net.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Госпсуд Рівненської області 20 листопада 2023 року відкрив провадження про банкрутство ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес" за зверненням ТОВ "Будівельна фірма Базиспромбуд".

ТОВ "Будівельна фірма Базиспромбуд" - генеральний підрядник будівництва тренувальної бази "Вереса": компанію обрали для будівництва двох повнорозмірних полів: зі штучним та натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

Як зазначає liga.net, "Верес" заборгував підряднику 52,27 млн грн та 2,44 млн грн неустойки.

Окрім "Базиспромбуду", "Верес" має 2 млн боргів перед ТОВ "Верес Секюріті" і 27,5 млн грн перед невказаною фізичною особою.

Наразі статутний капітал РНК "Верес" - 56 млн грн, основний акціонер - президент клубу Іван Надеїн з часткою 32,2% акцій.

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Економічна правда