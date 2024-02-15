Російському олігарху Дерипасці повідомили про підозру

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Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та топменеджерам його компанії в Україні.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ОГП.

СБУ зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії Росії.

Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримали у різних регіонах України.

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Правоохоронці вказують, що йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф.

"За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі", - зазначили в СБУ.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам ВПК країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер". Також імпортовану продукцію використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

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На підставі зібраних доказів Дерипасці заочно повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Директору української компанії - за двома статтями ККУ, його спільнику – куратору – також за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Нагадуємо:

Апеляційну справу за позовом Мінʼюсту до ВАКС по стягненню українських активів російського олігарха Олега Дерипаски затягують: суд переніс чергове засідання, начебто під приводом кібератаки, але цієї кібератаки не було.