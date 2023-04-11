Berkshire Hathaway Баффета збільшила частки в провідних японських конгломератах

Інвестиційна компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила частки в п'яти найбільших торговельних компаніях Японії і розглядає можливість інвестицій в інші фірми країни.

Про це пише Reuters із посиланням на Nikkei.

Berkshire тепер володіє приблизно 7,4% у Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. і Marubeni Corp.. У 2020 році компанія Баффета придбала приблизно по 5% у цих фірмах.

Ці п'ять компаній - диверсифіковані конгломерати з частками в різних бізнесах, включно з ритейлом, енергетикою та гірничодобувною галуззю.

В інтерв'ю газеті Баффет також сказав, що цього разу під час свого перебування в Японії він відвідає японські конгломерати та офіси Tungaloy Corp.

Баффет додав, що Berkshire наразі не володіє акціями інших японських фірм, але не виключив можливість таких інвестицій у майбутньому.

Економічна правда