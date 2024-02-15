"Яндекс" заміщає Google на ринку онлайн пошуку та реклами в Росії

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Російський Яндекс поступово забирає частку ринку онлайн пошуку у Google, на фоні зменшення активності компанії в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Процес заміщення "Яндексом" ринку онлайн пошуку прискорився після того, як Google припинив продавати онлайн-рекламу в Росії в березні 2022 року.

За оцінками, частка "Яндекса" на ринку пошуку в четвертому кварталі становила в середньому 63,8%.

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Раніше російська частина "Яндекс" відділилась від материнської компанії. що зареєстрована в Нідерландах.

Сторони домовились про продаж російської частини бізнесу за 5,2 млрд дол, що є значно заниженою ціною.

Це пов'язано з політикою Росії щодо виходу західних фірм з ринку РФ. У разі такого рішення, компанії мають надати значну знижку для продажу компанії, що виходить, деякі підприємства залишаються без нічого.

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Нагадаємо:

Після купівлі російського бізнесу "Яндекс" консорціумом приватних інвесторів і менеджерів компанії, російська частина бізнесу, яка генерувала 95% доходів "Яндексу" опинилась під значно більшим контролем Кремля.

Раніше нідерландська компанія Yandex N.V. продала російський "Яндекс" за 475 мільярдів рублів (5,2 млрд доларів) консорціуму приватних інвесторів і менеджерів компанії.

У жовтні 2023 року зафіксовано 12 нових виходів іноземних компаній з російського ринку, зокрема йдеться про технологічного гіганта Google.