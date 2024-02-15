Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck остаточно йде з Росії

Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% своїх акцій у російському виробнику вантажівок "Камаз".

Про це заявив гендиректор компанії "Камаз" Сергій Когогін в інтерв'ю російському виданню Ведомості.

Зазначається, що Daimler Truck входить до Mercedes-Benz Group (колишня Daimler AG) та став останнім з найбільших західних автоконцернів, які з весни 2022 р. повністю вийшли з російських активів.

За словами Когогіна, німецький концерн не бере участі в житті російського автовиробника з лютого 2022 року. Хто став покупцем і суму угоди Когогін не розкриває. Угода пройшла, всі схвалення отримано, сказало джерело, близьке до компанії

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Зазначається, що раніше ринок покинули всі провідні світові автоконцерни, а в січні 2024 р. завод корейської Hyundai в Санкт-Петербурзі купила компанія "Арт-фінанс".

Daimler Truck випускало кабіни для вантажівок "Камаз" останнього покоління К5 - донором для них виступив агрегат від Mercedes Actros зразка 2012 року, - а також кабіни для вантажівок Mercedes, які випускалися в Набережних Челнах.

Додається, що німецький концерн став акціонером "Камаза" у 2008 р. - тоді він придбав 10% виробника вантажівок в інвесткомпанії "Тройка диалог" Рубена Варданяна за 250 млн дол.

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Саму "Трійку" продали Ощадбанку в 2012 р. У 2010 р. Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) купили ще 5% "Камаза": 1% дістався німецькому автоконцерну, 4% - ЄБРР. Пізніше Daimler викупив у банку належні тому акції.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що німецький Daimler Truck - набйльший у світі виробник вантажівок - заявив про припинення будь-якої співпраці з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії, Камазом.