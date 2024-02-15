"Укрпошта" запустила перший автоматизований сортувальний термінал

Національний поштовий оператор "Укрпошта" почав відкривати автоматичні сортувальні термінали.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він розповів, що перший з них з'явився у грудні 2023 року на правому березі Києва.

"Ми переходимо на повністю автоматизоване сортування, відкриваючи термінал Київ Правий, спроможний обробляти 400 000 посилок за добу. П'ять посилок за секунду", – сказав він.

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Раніше посилки на "Укрпошті" сортували вручну працівниками поважного віку.

Смілянський анонсував, що "Укрпошта" планує незабаром відкрити термінали Київ Лівий, Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький і Одеса. А до кінця року має з'явитися ще 14-16 терміналів у найбільших містах на вільній частині України.

"До війни ми планували побудувати сім автоматизованих терміналів за кредитні кошти. Тепер запускаємо понад 20 таких терміналів за власні", – розказав Смілянський.

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Очільник оператора підкреслив, що метою компанії є доставка на наступний день у будь-яке місто України.

"Ще не завтра, проте пришвидшення термінів буде помітним вже зовсім скоро", - анонсував він.

Нагадуємо:

"Укрпошта" у 2023 році наростила кількість відправлень на 40%, привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги, а також у співпраці з "Укрзалізницею" перевезла 15 млн посилок.