Німеччина стає третьою економікою світу, а Японія стикається з рецесією

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Економіка Японії несподівано скоротилась в останньому кварталі минулого року через слабкий внутрішній попит, втративши статус третьої за величиною економіки світу на користь Німеччини.

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що номінальний ВВП Японії, не скоригований на інфляцію, склав 4,21 трлн дол, що є четвертим за величиною показником у світі після Німеччини (4,46 трлн дол), значною мірою через різке падіння ієни.

Згідно з урядовими даними у жовтні-грудні 2023 року економіка скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, або на 0,4% в річному обчисленні.

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Два квартали скорочення поспіль означають, що економіка перебуває в технічній рецесії, що є викликом для уряду та Банку Японії, які намагаються досягти зростання, що спирається на внутрішній попит і супроводжується підвищенням заробітної плати.

Крім того, приватне споживання, яке складає більше половини економіки, впало на 0,2%, що стало третім кварталом падіння поспіль, оскільки домогосподарства борються зі зростанням вартості життя і падінням реальних зарплат.

Капітальні видатки також знизились на 0,1%, що є тривожною ознакою того, що японські компанії залишаються обережними щодо нарощування інвестицій, попри їхні амбітні плани.

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Попри м'який внутрішній попит, експорт продовжував зростати, збільшившись на 2,6%, чому сприяло відродження в'їзного туризму. Витрати іноземних відвідувачів Японії розглядаються як експорт у даних ВВП.

Додається, що державні інвестиції скоротилися на 0,7 відсотка, знижуючись другий квартал поспіль, свідчать дані.У річному обчисленні економіка Японії зросла на 1,9% в реальному вираженні і на 5,7% в номінальному вираженні.

Нагадаємо:

Один із найважливіших фондових індексів Японії Nikkei 225 15 січня уперше за 34 роки перетнув позначку в 36 тис пунктів завдяки підтримці з боку вантажовідправників і фінансових компаній.