Японський фондовий індекс Nikkei досяг 34-річного максимуму

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Один із найважливіших фондових індексів Японії Nikkei 225 у понеділок уперше за 34 роки перетнув позначку в 36 тис пунктів завдяки підтримці з боку вантажовідправників і фінансових компаній.

Про це пише Reuters.

Котирування Nikkei зросли також на тлі зниження прибутковості американських облігацій і стабілізації обмінного курсу єни, що сприяло зростанню настроїв.

Nikkei завершив день зростанням майже на 1% на позначці 35 901,73 після того, як досяг найвищого рівня з лютого 1990 року на позначці 36 008,23.

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Індекс Topix, який менш зважений на акції технологічних компаній, ніж Nikkei, виріс на 1,22% за день, а також досяг нового 34-річного максимуму під час сесії.

Субіндекс акцій Topix піднявся на 1,55%.

Індекс вантажовідправників Токійської фондової біржі (TSE) підскочив на 5,3%, очоливши зростання серед 33 галузевих груп, оскільки геополітичні ризики підштовхують тарифи на морські перевезення.

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Акції фінансових компаній, які різко впали у п'ятницю, суттєво відновились, а банківський індекс зріс на 2,19%.

Економічна правда