Мінекономіки та ЄІБ розширюють доступ до фінансування для українського бізнесу

Міністерство економіки провело зустріч з делегацією Європейського інвестиційного банку та обговорило подальшу участь Європейського інвестиційного банку у відновленні України.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"ЄІБ – одна з найбільших фінансових інституцій ЄС, яка підтримує стійкість економіки України та надає пряме фінансування, гарантії для українських банків та технічну допомогу. Це має велике значення з огляду на імплементацію Плану України в рамках Ukraine Facility та подальший процес відновлення України", – зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Сторони обговорили фінансування приватного сектору та інвестиційних проєктів державних компаній та методологічну підтримку управління публічними інвестиціями.

Реклама:

Свириденко наголосила, що українському бізнесу потрібен імпульс до розвитку, Україні потрібно стимулювати аграрне виробництво, металургію, деревообробку – те, що стимулюватиме економіку.

Представники ЄІБ зазначили, що залучатимуть не лише власні ресурси, а й своїх партнерів до забезпечення доступного фінансування для українського бізнесу.

"Поряд із задоволенням нагальних потреб важливо розбудувати програмну та інституційну спроможність і залучити фінансування, щоб забезпечити швидке розгортання успішних програм для збільшення зацікавленості міжнародних інвесторів до українського бізнесу. Рання взаємодія з донорами для забезпечення фінансових зобов’язань на 2025 рік має бути частиною стратегії фінансового планування", – підкреслила Свириденко.

Реклама:

Нагадаємо:

Одним із основних завдань на 2024 рік для Багатосторонньої координаційної платформи донорів є підтримка фінансової стабільності України шляхом прямої бюджетної допомоги.







