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ЄС не зацікавлений у продовженні транзиту російського газу через Україну - єврокомісарка

Середа, 14 лютого 2024, 16:27 - Анастасія Жарикова

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з Сімсон у межах Міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.

Єврокомісарка наголосила, що європейські країни працюють над заповненням своїх газових сховищ та диверсифікацією постачань. 

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"Повернення до звичних відносин з Росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання", - запевнила Сімсон.

Також вона окреслила основний фокус ЄС - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу.

У свою чергу Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України у розмірі 58 млн євро, 46,4 млн євро з яких уже надійшли на рахунок. Значну частину відповідного внеску буде спрямовано на закупівлю газових турбін для ОГТСУ.

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Також міністр підкреслив важливе значення виділених Єврокомісією 10 млн євро гранту для відновлення критичної інфраструктури. 

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Економічна правда
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