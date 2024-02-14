Китайський імпорт нафти з Ірану падає на фоні більшого постачання з Росії

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Китайський імпорт нафти з Ірану впав до мінімум за 11 місяців через суперечки щодо ціни.

Про це повідомляє Bloomberg з посилання на аналітичну компанію Kpler.

За даними Kpler, в січні азійська країна імпортувала близько 986 000 барелів на добу, що є найнижчим показником з лютого 2023 року, і вперше за 10 місяців щоденні поставки були нижчими за 1 мільйон барелів.

Натомість постачання з Росії, яке хоч і впало за останній місяць, залишається на рівні 1,2 млн барелів на добу.

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Незалежні нафтопереробні компанії Китаю невдоволені ціною іранської нафти. Через це вони озирнулись на російські аналоги, нещодавно викупивши постачання російської нафти сорту ESPO на лютий.

Кількість іранської нафти в плавучих сховищах біля берегів Сінгапуру і Малайзії, яка зазвичай потрапляє в Китай, нещодавно зросла до 15 млн барелів, що є найвищим показником з 24 грудня 2023 року.

Китайські нафтопереробники борються зі зниженням маржі через слабший внутрішній попит і вищі ціни на нафту.

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В цілому, імпорт нафти в Китай був дещо нижчим минулого місяця, але залишився вище 10 млн барелів на добу, за даними Kpler.

Окрім цього, поставки нафти з Бразилії, яку останнім часом частіше купують державні нафтопереробні заводи, різко зросли до понад 1 млн барелів на добу, що є найвищим показником з вересня 2020 року.

Нагадаємо:

У січні Китай почав активніше купувати російську нафту через суперечки з Іраном.

Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції. Китай має на меті збільшувати імпорт.