Китайський імпорт нафти з Ірану падає на фоні більшого постачання з Росії
Китайський імпорт нафти з Ірану впав до мінімум за 11 місяців через суперечки щодо ціни.
Про це повідомляє Bloomberg з посилання на аналітичну компанію Kpler.
За даними Kpler, в січні азійська країна імпортувала близько 986 000 барелів на добу, що є найнижчим показником з лютого 2023 року, і вперше за 10 місяців щоденні поставки були нижчими за 1 мільйон барелів.
Натомість постачання з Росії, яке хоч і впало за останній місяць, залишається на рівні 1,2 млн барелів на добу.
Незалежні нафтопереробні компанії Китаю невдоволені ціною іранської нафти. Через це вони озирнулись на російські аналоги, нещодавно викупивши постачання російської нафти сорту ESPO на лютий.
Кількість іранської нафти в плавучих сховищах біля берегів Сінгапуру і Малайзії, яка зазвичай потрапляє в Китай, нещодавно зросла до 15 млн барелів, що є найвищим показником з 24 грудня 2023 року.
Китайські нафтопереробники борються зі зниженням маржі через слабший внутрішній попит і вищі ціни на нафту.
В цілому, імпорт нафти в Китай був дещо нижчим минулого місяця, але залишився вище 10 млн барелів на добу, за даними Kpler.
Окрім цього, поставки нафти з Бразилії, яку останнім часом частіше купують державні нафтопереробні заводи, різко зросли до понад 1 млн барелів на добу, що є найвищим показником з вересня 2020 року.
Нагадаємо:
У січні Китай почав активніше купувати російську нафту через суперечки з Іраном.
Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції. Китай має на меті збільшувати імпорт.