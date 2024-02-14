TikTok посилить боротьбу з дезінформацією та маніпуляціями перед виборами в ЄС

Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, заявила про посилення боротьби з фейковими новинами напередодні виборів до Європейського парламенту в червні цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Для боротьби з дезінформацією Tiktok запустить так звані "виборчі центри" на місцевих мовах, які є продовженням роботи соцмережі ще у 2021 році, і яка прискорилася минулого року, коли Греція, Нідерланди, Польща, Словаччина та Іспанія пішли на вибори.

"Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток "Виборчий центр" для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок", - зазначив керівник відділу довіри та безпеки TikTok в регіоні EMEA Кевін Морган.

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За даними компанії, близько 30% депутатів Європейського парламенту користуються TikTok.

"Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти достовірну та авторитетну інформацію", - сказав він.

За словами Моргана, TikTok, який наразі співпрацює з дев'ятьма організаціями з перевірки фактів у Європі, планує розширити свою мережу фактчекінгу та запустити дев'ять додаткових кампаній з медіаграмотності цього року.

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Нагадаємо:

Компанії ByteDance, яка володіє TikTok, загрожують великі штрафи, оскільки Європейський Союз готує перевірку відповідно до нових правил модерації контенту через побоювання щодо ризиків для неповнолітніх.