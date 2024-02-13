У НБУ пояснили зменшення обсягів депозитів вперше за півтора роки

Головною причиною зменшення обсягу гривневих депозитів населення та бізнесу у січні став сезонний фактор.

Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський, передає Інтерфакс-Україна.

"По-перше, це сезонність. На грудень концентрується досить значний обсяг виплат на зарплати та грошове утримання, тому за грудень зазвичай обсяг виплат зростає. У січні, коли ці кошти витрачаються, відповідно вони перетікають на рахунки юридичних осіб, і вони знижуються", – пояснив керівник департаменту НБУ.

Лепушинський запевнив, що оперативна статистика у лютому відображає поступове зростання депозитів до запитання та строкових вкладів у гривні.

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"Тобто довіра до банківської системи є, зберігається і це позитивний сигнал", – наголосив представник НБУ.

Нагадуємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.

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