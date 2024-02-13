Через "Дію" за майже 3 роки відкрили півмільйона нових ФОП
Вівторок, 13 лютого 2024, 18:00 -
Через "Дію" з травня 2021 року відкрили 501 тис нових підприємств.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram.
Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП були - IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.
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Найбільше бізнесів відкривали жінки - 52%, чоловіки - 48%.
Географічно в топі за кількістю відкритих підприємств: Київ, Дніпропетровська та Харківська області.
Нагадаємо:
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За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.
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