Через "Дію" за майже 3 роки відкрили півмільйона нових ФОП

Через "Дію" з травня 2021 року відкрили 501 тис нових підприємств.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП були - IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.

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Найбільше бізнесів відкривали жінки - 52%, чоловіки - 48%.

Географічно в топі за кількістю відкритих підприємств: Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

Нагадаємо:

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За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.