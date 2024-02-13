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Укр / Рус

Пальне на АЗС продовжує дорожчати

Вівторок, 13 лютого 2024, 15:56 - Анастасія Жарикова

13 лютого мережі АЗС середнього і нижчого цінового діапазону продовжили підвищувати роздрібні ціни на пальне - середня ціна на бензин марки А-95 та ДП зросла на 6 та 7 копійок за літр відповідно

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензин А-95 і ДП на 50 і 45 коп./л, до 49,01 і 49,22 грн/л відповідно.

На станціях мережі KLO усі види пального здорожчали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л і дизпальне — до 52,39 грн/л.

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Також ціни підвищили мережі "БРСМ-Нафта", Prime, Mango і "Фактор" ( на 7-50 коп./л).

З 12 по 13 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного пального — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

А-95

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А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

49,01

0,50

51,50

0,00

49,22

0,45

Укрнафта

48,40

0,00

50,40

0,00

49,90

0,00

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,03

0,00

52,99

0,00

51,18

0,00

Shell

53,85

0,00

57,49

0,00

53,99

0,00

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,06

0,00

    

47,85

0,07

KLO

51,99

0,30

53,39

0,30

52,39

0,30

U.GO

49,60

0,00

52,55

0,00

49,60

0,00

Автотранс

50,98

0,00

    

50,98

0,00

BVS

50,99

0,00

52,99

0,00

50,99

0,00

Chipo

50,02

0,00

    

49,85

0,00

Авантаж 7

47,95

0,00

    

47,95

0,00

Prime

49,00

0,00

    

50,40

0,50

Укр-Петроль

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

50,09

0,48

    

50,04

0,56

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

50,40

0,00

    

49,70

0,00

Marshal

49,00

0,00

    

48,00

0,00

Маркет

47,49

0,00

    

47,49

0,00

Олас

48,49

0,00

    

48,49

0,00

VostokGaz

48,49

0,00

    

49,99

0,00

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

48,98

0,00

    

48,98

0,00

ZOG

50,50

0,00

    

49,50

0,00

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,00

0,00

    

48,80

0,00

RLS

47,90

0,00

51,50

0,00

47,30

0,00

Фактор

48,50

0,00

    

46,50

0,30

Середня ціна в Україні

50,91

0,06

54,30

0,00

51,14

0,07

Нагадуємо:

З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на пальне. Втім, через конкуренцію та низький попит більша частина АЗС утрималася від перегляду цін.

пальне АЗС ціни
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