Пальне на АЗС продовжує дорожчати

13 лютого мережі АЗС середнього і нижчого цінового діапазону продовжили підвищувати роздрібні ціни на пальне - середня ціна на бензин марки А-95 та ДП зросла на 6 та 7 копійок за літр відповідно

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензин А-95 і ДП на 50 і 45 коп./л, до 49,01 і 49,22 грн/л відповідно.

На станціях мережі KLO усі види пального здорожчали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л і дизпальне — до 52,39 грн/л.

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Також ціни підвищили мережі "БРСМ-Нафта", Prime, Mango і "Фактор" ( на 7-50 коп./л).

З 12 по 13 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного пального — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

А-95 Реклама: А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 WOG 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 Авіас 49,01 0,50 51,50 0,00 49,22 0,45 Укрнафта 48,40 0,00 50,40 0,00 49,90 0,00 UPG 50,60 0,00 52,60 0,00 50,70 0,00 AMIC 51,03 0,00 52,99 0,00 51,18 0,00 Shell 53,85 0,00 57,49 0,00 53,99 0,00 SOCAR 56,99 0,00 58,99 0,00 55,99 0,00 БРСМ-Нафта 48,06 0,00 47,85 0,07 KLO 51,99 0,30 53,39 0,30 52,39 0,30 U.GO 49,60 0,00 52,55 0,00 49,60 0,00 Автотранс 50,98 0,00 50,98 0,00 BVS 50,99 0,00 52,99 0,00 50,99 0,00 Chipo 50,02 0,00 49,85 0,00 Авантаж 7 47,95 0,00 47,95 0,00 Prime 49,00 0,00 50,40 0,50 Укр-Петроль 48,00 0,00 49,00 0,00 Рур груп 50,99 0,00 50,99 0,00 Mango 50,09 0,48 50,04 0,56 Ovis 51,50 0,00 54,90 0,00 51,50 0,00 VST 50,40 0,00 49,70 0,00 Marshal 49,00 0,00 48,00 0,00 Маркет 47,49 0,00 47,49 0,00 Олас 48,49 0,00 48,49 0,00 VostokGaz 48,49 0,00 49,99 0,00 Neftek 52,99 0,00 55,49 0,00 52,99 0,00 Кворум 48,98 0,00 48,98 0,00 ZOG 50,50 0,00 49,50 0,00 Катрал 50,59 0,00 49,99 0,00 Green Wave 50,00 0,00 48,80 0,00 RLS 47,90 0,00 51,50 0,00 47,30 0,00 Фактор 48,50 0,00 46,50 0,30 Середня ціна в Україні 50,91 0,06 54,30 0,00 51,14 0,07

Нагадуємо:

З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на пальне. Втім, через конкуренцію та низький попит більша частина АЗС утрималася від перегляду цін.