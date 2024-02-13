Естонія закликає ЄС конфіскувати активи Центробанку РФ до кінця року

Естонія закликає Європейський Союз конфіскувати понад 150 мільярдів євро (162 мільярди доларів) заморожених російських активів до кінця року. Все через прагнення закріпити довгострокову політику, яка не буде залежати від політичного циклу в США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Занепокоєння викликають коментарі Дональда Трампа, лідера республіканців, який претендує на повернення в президенти. Його слова про НАТО та імміграційну політику США ставлять під загрозу 60 мільярдів доларів допомоги Україні, яка їй вкрай необхідна для протистояння російській агресії", - пише агентство.

ЄС і "Велика сімка" заморозили понад 250 мільярдів євро активів російського Центрального банку. Ці кошти можуть бути використані для відновлення України, але деякі країни ЄС, такі як Франція та Німеччина, опираються повній конфіскації через юридичні проблеми.

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"Дуже важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року, а краще - до виборів у США. Якщо ми будемо чекати занадто довго, може бути занадто пізно", - сказав генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов.

Естонія вже працює над внутрішнім законодавством, яке дозволить їй конфіскувати будь-які російські активи на своїй території.

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У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку Росії (ЦБР) для допомоги Україні.

Економічна правда