МВФ: Україна заслуговує на $42 мільярди фінансування, без них зусилля будуть марними

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Для підтримки досягнутих успіхів Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі 42 млрл доларів

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CNBC.

За її словами Україна заслуговує на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями.

"Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%", – зазначила Георгієва.

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Крім того, Георгієва наголошує, що без міжнародної підтримки всі ці здобутки можуть бути втрачені.

"Дуже добре, що Євросоюз одноголосно підтримав пакет фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро, і я дуже сподіваюся, що Конгрес США прийде до рішення, яке забезпечить цю дуже цінну підтримку для України", – додала Георгієва.

Очільниця МВФ підкреслила, що Україна, яка бореться за міжнародний порядок і повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за себе, вона бореться за те, щоб світ був стабільнішим і кращим місцем для бізнесу для всіх.

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Нагадаємо:

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