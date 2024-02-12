Російський експорт впав майже на третину за 2023 рік – Reuters

Загальний обсяг експорту Росії впав майже на третину (28,3%) за 2023 рік, а постачання до Європи – на 68%. Водночас експортна та імпортна залежності Росії з Азією зросли.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними митної служби країни, на які посилається агентство, загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% до 425,1 мільярда доларів. Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи – на 68%, до 84,9 мільярда доларів.

Натомість експорт до Азії зріс на 5,6% до 306,6 мільярда доларів. Частка цього регіону в російському експорті значно зросла – з 49% у 2022 році до 72% у 2023 році.

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Імпорт до Росії загалом збільшився на 11,7% до 285,1 мільярда доларів. При цьому постачання з Європи скоротилися на 12,3% до 78,5 мільярда доларів, а імпорт з Азії зріс на 29,2% до 187,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

18 грудня 2023 року ЄС схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження торкнулися діамантової галузі країни-агресора та експорту до РФ низки товарів.

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Крім того, у Євросоюзі пропонують ввести нові санкції проти 55 компаній і більше ніж 60 фізичних осіб, які допомагають російській агресії проти України. Нові обмеження стосуватимуться армії та технологій.

Економічна правда