Росія внесла речника Meta до реєстру "екстремістів та терористів"

Енді Стоун Linkedin

Росфінмоніторинг включив прессекретаря компанії Meta Енді Стоуна до реєстру "екстремістів та терористів".

Про це повідомляє Meduza.

"У реєстрі Росфінмоніторингу біля імені Стоуна стоїть позначка у вигляді зірочки - раніше "Російська газета" писала, що так відзначають "відзначені організації та фізичні особи, щодо яких є відомості про їхню причетність до тероризму", — пише видання.

У листопаді 2023 року стало відомо, що МВС Росії оголосило Стоуна у розшук. Картка розшуку з'явилася ще в лютому 2023 року, а в листопаді один із російських судів ухвалив рішення про заочний арешт прессекретаря Meta за статтею про сприяння тероризму.

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У понеділок росіські ЗМІ повідомили про "заочний" арешт Стоуна Басманним судом Москви на два місяці.

Нагадаємо:

У жовтні 2022 року російський Росфінмніторинг вніс американську компанію Meta (материнська компанія Facebook) до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

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Економічна правда