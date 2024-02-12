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Росія внесла речника Meta до реєстру "екстремістів та терористів"

Понеділок, 12 лютого 2024, 18:17 - Економічна правда
 
Енді Стоун
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Росфінмоніторинг включив прессекретаря компанії Meta Енді Стоуна до реєстру "екстремістів та терористів".

Про це повідомляє Meduza.

"У реєстрі Росфінмоніторингу біля імені Стоуна стоїть позначка у вигляді зірочки - раніше "Російська газета" писала, що так відзначають "відзначені організації та фізичні особи, щодо яких є відомості про їхню причетність до тероризму", — пише видання.

У листопаді 2023 року стало відомо, що МВС Росії оголосило Стоуна у розшук. Картка розшуку з'явилася ще в лютому 2023 року, а в листопаді один із російських судів ухвалив рішення про заочний арешт прессекретаря Meta за статтею про сприяння тероризму.

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У понеділок росіські ЗМІ повідомили про "заочний" арешт Стоуна Басманним судом Москви на два місяці.

Нагадаємо: 

У жовтні 2022 року російський Росфінмніторинг вніс американську компанію Meta (материнська компанія Facebook) до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

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Економічна правда

Росія Meta
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